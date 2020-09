La situazione a Cagliari

Via ai test di ammissione a numero programmato nazionale ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie delle Università di Cagliari. Alla Cittadella di Monserrato si sono presentati 1341 candidati (1648 le domande pervenute per 316 posti). Tutti obbligatoriamente in mascherina: è stata misurata la temperatura all’ingresso e sono state adottate tutte le contromisure per evitare assembramenti. Tutti i partecipanti hanno dovuto autocertificare le buone condizioni di salute. Il test, iniziato ‪alle 12‬ in tutta Italia, era costituito da 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti.

La situazione a Sassari

Sono 703 gli aspiranti studenti dei corsi di laurea in Professioni sanitarie che oggi si sono presentati negli spazi espositivi di Promocamera, a Predda Niedda, per sostenere il test di ammissione. Mascherina indossata, temperatura corporea misurata all’ingresso, i candidati sono stati convocati a intervalli regolari per evitare assembramenti nella zona in cui si svolgeva il test. Tutti hanno autocertificato le buone condizioni di salute. In ballo ci sono 200 posti in Infermieristica, 18 in Ostetricia, 33 in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 35 in Tecniche di laboratorio biomedico. Il test prevedeva 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti. L’esito del test sarà reso noto entro il 13 ottobre. Oggi è stato anche il giorno del test d’ingresso in modalità telematica per Architettura. Su 120 iscritti per 70 posti, 30 erano per Architettura e 30 per Design, mentre gli altri 10 posti sono per cittadini comunitari residenti all’estero, di cui 6 riservati ai cittadini cinesi. I candidati hanno risposto in 70 minuti a 40 quesiti di cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.