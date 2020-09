“Università di Cagliari e Fondazione di Sardegna: un percorso comune nella ricerca”. È il titolo del volume è del video presentati questo pomeriggio in streaming dalla sede cagliaritana della Fondazione. L’opera è stata pubblicata in open access dalla casa editrice UnicaPress dell’Università di Cagliari diretta da Elisabetta Marini. Prima è stato proiettato il video tematico di trenta minuti realizzato da CherchiDesign di Vassilj Skakun Cherchi e Luca Matta. All’evento ha preso parte, da remoto, il vice presidente della Fondazione e il direttore generale della Fondazione di Sardegna, Salvatore Rubino e Carlo Mannoni, il rettore e il prorettore per la Ricerca scientifica dell’ateneo del capoluogo, Maria Del Zompo e Micaela Morelli. Il libro è disponibile on line.

Un “sostegno proficuo e una politica basilare per i nostri ricercatori. Il libro e il video mettono in luce due aspetti prioritari. Il primo – ha spiegato la professoressa Del Zompo – riguarda il nostro essere multidisciplinari e generalisti. Ovvero, si intuisce l’importanza di approcci, competenze e visioni differenti che si traducono in crescita dei giovani e innovazione. Il secondo aspetto riguarda il ruolo della Fondazione: grazie ai loro finanziamenti i ricercatori sanno che potranno accedere e avere delle opportunità nel corso del tempo”.

Il volume racconta gli studi che hanno coinvolto circa 600 ricercatori dell’Università di Cagliari con 51 capigruppo, finanziati dalla Fondazione con tre milioni115mila euro nel biennio 2016/17. Da rimarcare, nel 2016, 650mila euro provenienti dalla Giunta regionale, su progetti di ricerca di base. “Sono trascorsi oltre vent’anni – ha detto in video Antonello Cabras presidente della Fondazione di Sardegna – dal nostro primo impegno finanziario in direzione della ricerca scientifica in ambito universitario in Sardegna. Siamo impegnati in un processo di continuo miglioramento delle modalità operative per esaltare ancor più i risultati finali”.