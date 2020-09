Nel teatro comunale di San Teodoro sono stati effettuati lunedì 7 settembre ben 560 tamponi, a seguito della decisione adottata dal sindaco Domenico Mannironi, sui lavoratori delle cosiddette ‘categorie a rischio’, ossia: barracelli, carabinieri, operatori della Croce bianca, operatori ecologici, dipendenti dei bar, delle discoteche dei ristoranti e dei locali notturni, dipendenti dell’Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo, dipendenti delle banche, delle farmacie e dei supermercati.

C’è grande attesa per i risultati dei test che dovrebbero arrivare in queste ore, dopo essere stati processati dal Laboratorio analisi di Microbiologia di Cagliari. Si tratta di un campione sensibile della popolazione di San Teodoro e di una ventina di frazioni che può dare risultati importanti sulla diffusione del virus nel territorio.

I tamponi sono stati effettuati al teatro comunale e alla presenza del responsabile dell’Unità di crisi del nord Sardegna Marcello Acciaro: “Questo risultato è importante perché ci darà la fotografia della diffusione del virus su poco meno della metà della popolazione teodorina – ha detto il sindaco Mannironi – Attendiamo l’esito dei tamponi tra stasera e domani mattina. Il 21 settembre poco prima dell’apertura delle scuola procederemo con i test sierologici per alunni, docenti e personale scolastico in modo da avere un quadro più completo possibile e da poter affrontare l’autunno in sicurezza”.