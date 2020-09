Il sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda, comunica con una nota di un nuovo caso di positività in paese, per un totale di 19 positivi. La persona è stata prontamente posta in isolamento.

“Nello stesso comunicato (dell’Ats, ndr) viene segnalato l’accertamento di ulteriori 5 (cinque)casi negativi che sono stati messi in isolamento, pertanto i casi di soggetti messi in quarantena sono 65” si legge nella nota diramata dal Comune di Orgosolo.

(Clicca sulla foto per ingrandire)