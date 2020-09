“Penso che da qui a qualche mese avremo notizie incoraggianti sui vaccini. Avremo notizie incoraggianti sugli anticorpi monoclonali. Però abbiamo bisogno di tenere altissimo il livello di attenzione. Guai a pensare che sia finita. Abbiamo bisogno ancora di alcuni mesi di resistenza vera e propria, di convivenza con il virus. Dobbiamo continuare con le attività e con le riaperture ma ancora con grandissima precauzione”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Dimartedì’ di Giovanni Floris su La7 in merito all’andamento del Covid in Italia. “Stiamo gestendo il rischio. Siamo lontani dal lockdown e dalle chiusure. Ciò che chiediamo – ha aggiunto – è il rispetto di regole compatibili con la stragrande maggioranza delle attività sociali”. In questo quadro, ha sottolineato è “decisiva” la riapertura delle scuole, chedendo la stessa unione del Paese come durante il lockdown.