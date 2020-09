Musica e incontri per valorizzare il patrimonio culturale artistico e archeologico di Quartucciu, alle porte di Cagliari. Riflettori puntati, dall’11 settembre al 17 ottobre, con il progetto “Arrexinis”, sulla Necropoli di Pill’e Matta,) e la Tomba dei Giganti in Località Is Concias, ai piedi del parco dei Sette Fratelli, tra le meglio conservate del sud Sardegna.

IL PROGRAMMA: spettacoli, concerti di jazz, musica etnica e classica con artisti di primo piano nel panorama isolano, e incontri e conferenze di archeologi e esperti nei diversi siti scelti per la manifestazione. Tra i protagonisti, (11 settembre, 20:30) Luca Mannutza, tra i più apprezzati jazzisti del panorama nazionale, in concerto con Stefano Senni al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria, nell’area della Necropoli punico-romana di Pill’e Matta. L’ attrice Rita Atzeri con Barbara Sarigu al violino, è in scena con un recital Memorie dal sottosuolo”, tratto da un racconto di Giorgio Todde, lo scrittore cagliaritano scomparso lo scorso luglio.

Appuntamento il 20 alle 10:30 presso la Tomba dei Giganti in località Is Concias. Stessa location per Elena Ledda affiancata dalla voce di Simonetta Soro, dalle mandole di Mauro Palmas, con Marcello Peghin alla chitarra e Silvano Lobina al basso, nel progetto Amaius. Ancora, Clorinda Perfetto e Robert Witt, ovvero il Duo Perfetto, in scena il 10 ottobre alla Domus Art. A precedere il loro concerto, la serata propone, alle 18.30, un incontro sul tema della scrittura nuragica: protagonista lo studioso Gigi Sanna. L’ archeologa Patrizia Zuncheddu il 3 ottobre propone un excursus sugli scavi effettuati nel territorio di Quartucciu.

Questi e altri gli eventi tutti nel rispetto delle norme anti-Covid. Per partecipare occorre la prenotazione. Promosso dal Comune di Quartucciu (Assessorato alla Cultura) e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna è organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz.