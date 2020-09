I volontari dell’associazione Clean Coast Sardinia con sede a Quartu Sant’Elena, a bordo del catamarano “Passepartout” stanno continuando la missione di raccogliere i rifiuti trovati durante il loro viaggio. Viaggio a bordo di un catamarano rigorosamente a emissioni zero.

Il viaggio li ha visti costeggiare la Sicilia per poi arrivare alla seconda isola più grande del Mediterraneo, la Sardegna. Da Quartu a Cagliari, i volontari dell’associazione continuano il loro percorso di raccolta rifiuti verso la costa est, fino a raggiungere Bosa, la destinazione finale.

I volontari veleggiano sotto la bandiera di Clean Coast Sardinia con lo scopo di sensibilizzare le persone sul problema dei rifiuti in mare e sulle coste sarde. Anche le piccole cose fanno la differenza: a bordo della barca non si usano piatti, bicchieri o posate di plastica. Il catamarano ha dei pannelli solari e il motore di accende solo in caso di necessità o emergenza.

Fino ad oggi sono stati raccolti e portati a bordo: pezzi di plastica e mascherine COVID. A bordo c’è sempre anche Diodoro, l’amico a quattro zampe dello Skipper Frank, adottato 2 anni fa. CLEAN COAST SARDINIA ringrazia tutti i soci in Sardegna e all’estero per il loro contributo.

Per chi volesse conoscere ed incontrare i ragazzi dell’associazione, il 12 Settembre i volontari saranno presenti dalle 8.30 a Marina Piccola a Cagliari per la pulizia della spiaggia.

Alcune foto: