Sono in tutto 19 i positivi a Orgosolo, tra cui anche alcuni bambini, e il fatto preoccupa il sindaco che ora chiede controlli a tappetto per gli studenti pronti a tornare tra i banchi nelle scuole del paese.

“Abbiamo dei bambini positivi al virus, per questo chiedo che si trovino i fondi per fare i test anche agli studenti e non solo agli insegnanti – conferma il sindaco – Abbiamo 365 bambini solo nelle scuole elementari e medie, esclusi quelli che vanno all’asilo. E’ una questione troppo importante che non va sottovalutata, ma indagata perché si torni a scuola in sicurezza”.

A seguito dell’impennata di contagi, il primo cittadino ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che impone fino al 13 settembre l’obbligo delle mascherine h24 anche all’aperto.

Articolo correlato: