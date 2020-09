Screening di massa a Buddusò, dopo i tre casi di positività al nuovo coronavirus registrati nelle ultime settimane.

La campagna, completamente gratuita, sarà valida per tutti i residenti. I primi a essere sottoposti allo screening saranno studenti, docenti e gli impiegati degli uffici pubblici. Lo rende noto il sindaco Giovanni Antonio Satta e l’assessore alla Sanità Peppa Ferreri.

Gli esami consistono in un test sierologico attraverso il prelievo venoso. L’esame si svolgerà nel laboratorio analisi “Lab10”, che si trova in via Eleonora d’ Arborea a Buddusò.

Per evitare eventuali assembramenti è necessario prenotarsi. Le prenotazioni saranno possibili a partire da oggi, mentre i prelievi inizieranno giovedì 10 settembre.