Pochi insegnanti di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Così, l’assessore regionale della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, ha fatto richiesta, con una lettera destinata ai due rettori delle Università di Cagliari, Maria Del Zompo, e di Sassari, Massimo Carpinelli, di raddoppiare per il prossimo anno accademico i Corsi di formazione e qualificazione professionale per gli insegnanti di sostegno. Un problema, dichiara Biancareddu, diffuso in tutto il territorio regionale.

“L’esigenza – chiarisce Biancareddu – è quella di sopperire a una grave carenza di personale specializzato. La carenza ormai cronica di specializzati rischia di mettere in seria difficoltà molte famiglie che hanno la necessità di dare ai loro figli portatori di patologie complesse. Questa situazione spero venga risolta in tempi brevi, per garantire agli studenti sardi il supporto necessario per raggiungere i gradi più alti degli studi”.