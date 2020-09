“Affermazioni vergognose, soprattutto se a esternarle è un esponente politico”. È il commento critico di Dario Giagoni, capogruppo della Lega Sardegna in Consiglio regionale, in merito a un commento riferito a Matteo Salvini fatto da Roberto Capelli (Centro Democratico) sulla sua pagina Facebook.

Alla notizia che il leader della Lega dovesse lanciarsi con il paracadute per il voto in Toscana, Capelli ha così commentato: “Purtroppo il paracadute si è aperto”:

“Chi millanta di voler rappresentare – tuona Giagoni, sempre su Facebook – o ha già rappresentato il suo popolo, dovrebbe agire seguendo il concetto del rispetto reciproco”.

“Così – continua il capogruppo della Lega – non è per il “signor”, si fa per dire, Roberto Capelli che con esternazioni gravi e senza fraintendimenti augura la morte a un esponente politico di parte avversa. Ma non eravamo noi i seminatori d’odio? Attendo con ansia i commenti dei falsi moralisti. Vergognati se riesci. La Sardegna e Nuoro non hanno bisogno di certi politici”.

