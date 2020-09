Un gesto di generosità per rispondere all’appello dell’Avis e contribuire in modo concreto ad arginare l’emergenza sangue: così per 4 giorni da venerdì 11 settembre a lunedì 14, diversi soci sostenitori del Napoli Club Cagliari si recheranno presso la sede AVIS di Via Talete a Cagliari per donare il sangue a partire dalle 8.

“Questa iniziativa – spiega Antonio De Falco, presidente del “Napoli Club Cagliari” nasce con il chiaro obiettivo solidaristico in collaborazione con l’associazione ThalassAzione, che già in questo periodo di pandemia ha lanciato un grido d’aiuto, chiedendo donazioni di sangue, insufficienti già in condizioni normali per i talassemici, per i bambini e gli adulti che fanno chemioterapia e trasfusioni molto frequenti. Molti soci hanno effettuato una donazione anche nei mesi precedenti”.

Così il Napoli Club Cagliari, nella consueta attività di promozione ai fini sociali e al fine di cementare il legame dei propri iscritti con il territorio e la comunità, ripropone un’iniziativa di carattere sociale e riprende uno slogan significativo “Per donare basta un’ora, un’ora che cambia la vita, non esitare vieni anche tu”.

Le iniziative del nuovo “Napoli Club Cagliari” sono diverse, tra queste un’amichevole tra i sostenitori del Cagliari e quelli del Napoli, per vivere lo sport in un clima di amicizia e di tifo corretto senza odio o rancore, che ha contribuito anche al superamento di ogni acredine tra le tifoserie, quella partenopea e quella cagliaritana.