Salmo tiene a battesimo il nuovo tempio della musica a Olbia. Oggi il rapper e il sindaco Settimo Nizzi hanno tagliato il nastro che segna la nuova vita dell’ex mattatoio di via Roma, trasformato nel MusMat, uno spazio cittadino interamente dedicato alla musica, con aule didattiche, sala conferenze e sala registrazione.

La struttura è stata realizzata con i fondi europei del progetto “Olbia Città sostenibile sicura”, per una spesa complessiva di oltre 17milioni di euro. “Questo è uno spazio unico – ha commentato il rapper gallurese durante la cerimonia di apertura – che difficilmente si può trovare in altre città italiane, stiamo assistendo a una grande crescita di Olbia sotto il profilo artistico e sicuramente il MusMat non potrà che dare un contributo importante alla valorizzazione della città dal punto di vista musicale”.

“Il MusMat – ha sottolineato il sindaco Nizzi – aspira a diventare il fulcro della promozione musicale e culturale del territorio e un centro di riferimento per l’aggregazione non solo di giovani e appassionati, ma anche di professionisti del panorama della musica nazionale e internazionale”.