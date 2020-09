Arrivano le risorse per la bonifica dei poligoni militari, problema particolarmente sentito in Sardegna. In Commissione Difesa alla Camera è stato approvato un decreto del governo che stanzia 1 milione di euro per il 2020, 5 milioni per il 2021 e 20 milioni ciascuno per 2022 e 2023.

Le risorse serviranno al recupero dei residuati delle munizioni sparate nel corso delle esercitazioni, ma anche alla riduzione dell’amianto su navi e aerei militari.

Soddisfazione è stata espressa dal deputato dem Andrea Frailis, che in commissione ha illustrato la posizione del gruppo PD: “Finalmente, grazie al decreto del Governo, si avvia concretamente l’attività di bonifica dei poligoni sardi, per troppi anni trascurata a causa di una normativa inadeguata”.