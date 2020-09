Tragedia sfiorata a Chia. Una donna ha rischiato di annegare in mare a causa della forte risacca che lentamente la stava portando sempre più lontano dalla riva.

Allertato dalle grida di aiuto della donna, un agente della polizia, che si trovava in spiaggia nel suo giorno libero, si è buttato in mare e ha iniziato a nuotare portando con sè la sua tavola da surf. Dopo averla raggiunta, con non poca difficoltà, il poliziotto l’ha aiutata a salire e prendere fiato, ma soprattutto si è sincerato delle sue condizioni di salute. Assicuratosi che la donna fosse ormai fuori pericolo e di nuovo tranquilla, ha nuotato verso riva riportandola sulla battigia dove ad aspettarla c’era il marito, ancora scosso e incredulo per quanto appena vissuto.

La donna è stata poi affidata alle cure del personale del 118.

Un grande spavento ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio.