Si è abbattuto in queste ore su Cagliari e hinterland un violento nubifragio, con forti raffiche di vento e, in alcuni casi, anche grandine.

L’ondata di maltempo ha colpito la zona centro occidentale della Sardegna, finanche al Campidano di Cagliari, come preannunciato dalla Protezione civile.

Secondo gli esperti, che avevano previsto cumulati di pioggia particolarmente elevati, almeno 50 millimetri in poche ore, nel pomeriggio il maltempo si sposterà nel Sulcis (CLICCA QUI per visionare il bollettino di allerta meteo).

La polizia municipale e i Vigili del fuoco sono già in azione per il controllo delle zone più a rischio e per gestire gli allagamenti sulle strade e ai piani bassi delle abitazioni.

