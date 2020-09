Il Comune di Alghero informa che Abbanoa interverrà la prossima settimana per la sostituzione di apparecchiature idrauliche in due zone della città, nella quali sarà necessario sospendere l’erogazione idrica.

Il primo intervento è previsto per martedì 15 settembre, in via Aggius, angolo via Iglesias e in via Castelsardo, angolo via Iglesias, dove verranno sostituite le saracinesche e alcuni pezzi speciali nella rete. La chiusura dell’acqua avverrà dalle 8:30 fino alle 17:00 nel perimetro compreso tra le vie Don Minzoni, via Oristano, via Europa, via Porto Torres.

Il secondo intervento è in programma per venerdì 18 settembre in via Oristano, angolo via Sardegna. Anche in questo caso Abbanoa interromperà l’erogazione dell’acqua dalle 8:30 alle 17:00, nella zona compresa tra via Don Minzoni, via Carbonia, viale Europa, via Castelsardo.