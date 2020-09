Michele Murgia, l’autotrasportatore di 34 anni rimasto schiacciato dentro cabina del tir che stava guidando da una pesante lastra di cemento, è morto. Dopo l’incidente, verificatosi nella tarda serata di mercoledì 9 settembre, sera nella zona industriale di Villacidro, sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi tre ore prima di riuscire a liberarlo dalle lamiere.

Purtroppo, quando gli operatori dei Vvf hanno estratto la vittima, per Murgia non c’era più niente da fare. I carabinieri della compagnia di Villacidro hanno sequestrato il camion e il capannone e stanno ora accertando la dinamica esatta dell’incidente. In campo anche gli ispettori dello Spresal della Asl. Completate le verifiche, verrà inviata una informativa alla Procura di Cagliari: scontata l’apertura di un fascicolo.

Secondo una prima ricostruzione, Murgia, dipendente della ditta Pittau, stava uscendo dal capannone, utilizzato come magazzino di generi alimentari, quando avrebbe urtato la parte superiore della struttura e una lastra di cemento è piombata sulla cabina, schiacciandolo.

