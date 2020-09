La Dinamo Banco di Sardegna punta la prua verso la final four di Supercoppa. Questo pomeriggio, alle 17, i biancoblu di coach Pozzecco tornano in campo al Geovillage di Olbia per la quarta giornata del girone D e di fronte si troveranno ancora la Happy Casa Brindisi, sconfitta due giorni fa all’ultimo respiro, 91-89, grazie a una tripla messa a segno da Vasa Pulica a cinque secondi dalla sirena finale.

Per la Dinamo, che guida la classifica a punteggio pieno (tre vittorie in tre match) sarà l’occasione per ipotecare il passaggio del turno e guardare alla fase finale che si giocherà a Bologna dal 18 al 20 settembre. Nelle file dei biancoblu potrebbe finalmente fare il suo esordio l’ala Justin Tillman, che ieri si è allenato col gruppo. Resta in dubbio la presenze di Stefano Gentile, ancora alle prese con un risentimento muscolare accusato dopo la gara con Pesaro, mentre è scontato il forfait di Gandini e Treier.

In casa Brindisi coach Vitucci dovrebbe recuperare il play Alessandro Zanelli, assente nella precedente sfida, per puntare a una vittoria indispensabile per restare agganciato alla speranza final four.