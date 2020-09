Notte tranquilla per Silvio Berlusconi, come riportano fonti vicine al leader di Forza Italia. Il Cavaliere è ricoverato da una settimana presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato per una polmonite bilaterale da coronavirus.

Verso le 16 sarà diramato il bollettino quotidiano sulle condizioni dell’ex premier da parte del suo medico personale, Alberto Zangrillo, primario della Terapia intensiva del San Raffaele.