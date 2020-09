L’appuntamento con la Cavalleria rusticana di Mascagni a Cagliari, prima delle cinque repliche dell’opera, in forma di concerto, era previsto per le 20:30 di questa sera nell’Arena del Parco della Musica di piazza Amedeo Nazzari, per la rassegna estiva “Classicalparco” ideata dal Teatro Lirico di Cagliari, ma l’evento è stato cancellato a causa del maltempo.

Chi aveva acquistato il biglietto può rivolgersi alla biglietteria per il rimborso o la sostituzione con un ticket per una delle tre repliche in programma (12-14-16 settembre alle 20.30), per le quali c’è ancora disponibilità di posti.