Piove copiosamente in uno degli anditi del Tribunale di Cagliari. Le immagini sono state documentate dall’avvocatessa Anna Maria Busia.

“L’acqua verrà raccolta. Non so – è il commento a corredo del video – se si riuscirà a raccogliere le macerie accumulate in tutta Italia in questi mesi di gestione (politica)scriteriata della Giustizia. Mezzus chi manchet su pane che sa giustissia”.