Amichevole Cagliari-Roma a porte aperte. Ma solo per mille spettatori nella main stand. Mentre i distinti saranno occupati dai tifosi disabili e dai loro accompagnatori. Calcio a una svolta: non si giocava in Sardegna con il pubblico dallo scorso 1 marzo, gara di campionato proprio con la Roma.

Poi lo stop alle partite e il lockdown. Al via la prelazione per l’acquisto dei biglietti. Gli abbonati della scorsa stagione potranno prendere il proprio tagliando dalle 15 di questo pomeriggio, giovedì 10, sino alle 8 di domani mattina, venerdì 11, usufruendo anche del voucher elettronico. Dalle 8.30 di domani, in caso di disponibilità, verranno messi in vendita i biglietti restanti.

Sarà possibile acquistare sino ad un massimo di un tagliando a persona, la vendita sarà effettuata esclusivamente online sul sito di Ticketone. Per tutti sarà necessario essere in possesso della “Passione Casteddu”.