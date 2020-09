L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, durante il violento nubifragio che ha colpito la Città Metropolitana: un grosso albero è finito a terra all’altezza del deposito Arst, in viale Monastir, bloccando tutta la carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente. Molti cittadini, residenti e non, si sono prontamente messi all’opera per allertare gli automobilisti in arrivo dell’ostacolo che occupa la sede stradale.