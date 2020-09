Incidente stradale questo pomeriggio sulla Strada Provinciale 68 di Oristano, nei pressi di Tiria, frazione di Palmas Arborea.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Mercedes ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro il guardrail, che ha letteralmente trafitto l’auto attraversandola per alcuni metri.

L’uomo è miracolosamente uscito illeso dall’auto. Sul posto il personale dell’Anas.