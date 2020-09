Fallito assalto a un bancomat la scorsa notte a Lu Bagnu. Poco prima delle 3 una banda, a bordo di un furgone Iveco Ducati, ha sradicato un totem bancomat Atm in corso Italia, nella frazione balneare di Castelsardo, ma mentre lo trascinava via per caricarlo sul cassone il cavo si è rotto.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Sedini costringendo i malviventi ad abbandonare il bancomat. In mattinata i carabinieri della Stazione di Castelsardo, guidati dal comandante maresciallo capo Antonello Spanu, hanno ritrovato il furgone abbandonato nelle campagne vicino al paese.

Il mezzo è stato sequestrato e sono in corso i rilievi scientifici per cercare tracce utili alle indagini. Informazioni utili all’identificazione dei responsabili potrebbero arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che sono ora al vaglio degli inquirenti.