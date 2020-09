Sider Alloys presenta il nuovo piano industriale per lo stabilimento di Portovesme (nel Sulcis), la cui produzione di alluminio dovrebbe ripartire tra la seconda metà del 2021 e l’inizio del 2022, come prospettato dai vertici aziendali subito dopo la firma per il contratto di energia con l’Enel.

Domani alle 9.30 è stato infatti convocato in videoconferenza dalla sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, il tavolo nel quale si discuterà anche del revamping dell’industria di produzione di alluminio primario, con il progetto di riavvio e progressiva sostituzione delle celle elettrolitiche, per un investimento complessivo nella fabbrica ex Alcoa di circa 150 milioni di euro.

Sono stati invitati a partecipare il Ministero del Lavoro, l’azienda, la Regione Sardegna, Invitalia e le organizzazioni sindacali.