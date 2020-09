Un progetto di legge per istituire la figura del garante delle vittime di reato, sulla scia di quanto disciplinato in altre Regioni come Lombardia e Liguria.

Primo firmatario è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni. L’obiettivo, spiega, è “assicurare un punto di riferimento per le vittime, che sia capace di offrire assistenza a livello giuridico, ma anche psicologico e sociosanitario”.

Il garante, è scritto nella proposta di legge, fornisce la sua prestazione a titolo gratuito e collabora con le competenti strutture regionali e gli enti del settore. Nominato dal Consiglio regionale, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, e svolge la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa. “Il via libera a questa proposta sarebbe segno di grande civiltà”, conclude Giagoni.