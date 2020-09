“Siamo andate a controllare: a ogni jacaranda del Largo corrisponde un numero, quella in questione è la numero 37, che non è nell’elenco degli 84 alberi classificati dagli agronomi come D “gravità estrema” ma sembra anzi in buona salute”. Lo scrivono le consigliere di opposizione Camilla Soru e Francesca Mulas, dopo che, per via del maltempo abbattutosi oggi a Cagliari, una jacaranda si è spezzato ed è finito in strada.

“Siamo felici che questo episodio potenzialmente pericoloso – scrivono le consigliere – non abbia avuto conseguenze: in quel momento né auto né pedoni transitavano sotto l’albero. Ci dispiace moltissimo però che il fatto sia stato immediatamente strumentalizzato da alcuni esponenti della maggioranza che hanno subito rilanciato le immagini a sostegno dell’utilità dei tagli degli 84 alberi programmati in città, tagli contro i quali da giorni tutti i cittadini chiedono trasparenza e verifiche”.

“Il crollo – conclude la nota – è evidentemente dovuto all’evento meteorologico straordinario e imprevedibile. Possibile che la destra cagliaritana riesca a strumentalizzare anche episodi potenzialmente tragici per fare propaganda?”

Il post:

Leggi anche: