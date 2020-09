Una 30enne triestina in vacanza in Sardegna è precipitata dagli scogli rimanendo immobilizzata sulla battigia questo pomeriggio a “Perda longa”, nel Comune di Baunei, in Ogliastra, nella costa centro orientale della Sardegna.

La donna è stata soccorsa e trasportata dall’elisoccorso del 118 all’ospedale di Sassari, dove è stata ricoverata in codice rosso: ha riportato un trauma cranico, contusioni multiple e la frattura di un gamba.

Le sue condizioni sono gravi ma non corre percolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e una squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì.