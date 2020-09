Il sindaco di Terralba, Sandro Pili, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo annuncia lui stesso su Facebook, rivolgendosi direttamente ai concittadini e spiegando di stare bene e di non avere sintomi.

“Sia io che i miei familiari stiamo bene, nessuno ha sintomi e, ovviamente per quel che ne sappiamo, neppure abbiamo incontrato di recente persone che abbiano avuto contatti con persone poi risultate positive o che abbiano avuto dei sintomi. Siamo rimasti in zona e, sinceramente, non abbiamo idea di dove e come io abbia contratto il virus – scrive sul social network – Questo per significare quanto esso sia subdolo, e rischioso soprattutto per le persone anziane o che soffrono di patologie. Provvederò a comunicare al Servizio Igiene pubblica dell’ Azienda Sanitaria l’elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti, i quali saranno contattati dal medesimo servizio per i conseguenti accertamenti”.

Oggi il municipio resterà chiuso e riaprirà non appena effettuata la sanificazione dell’intero edificio.