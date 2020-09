Il Servizio antinsetti ha programmato per la mattinata di lunedì 14 settembre 2020 un intervento contro la diffusione di scarafaggi in diverse zone della città, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.

Ecco le vie interessate a partire dalle ore 8:30 del mattino:

Quinto Sella (tratto Campo Pisano / Flumentepido);

Monfalcone;

Malfidano;

Doberdò (tratto Is Maglias / Monfalcone);

Col Di Lana;

piazza Granatieri di Sardegna;

Capitanata;

Val Frenzela;

Piovella (tratto Serbariu / Parraguez);

Bosco Cappuccio;

Giulio II (tratto Sisto / Mamilla);

Dei Campi;

Cuoco;

Delle Ginestre;

Balilla.

Prescrizioni per i residenti: