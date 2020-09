C’è un nuovo positivo alla Covid-19 a Siurgus Donigala. Lo annuncia il sindaco del paese della Trexenta, Antonello Perra.

I due stanno bene e si trovano in isolamento.

“Visto il momento delicato e il manifestarsi più insistente di contagi nella zona” scrive nella nota il primo cittadino “l’ATS sta monitorando la situazione allo scopo di prevenire e interrompere l’eventuale catena di contagio, sono in corso tutte le verifiche per ricostruire la rete di contatti stretti avuti dalle persone positive, predisponendo a tutela di tutti pur in assenza di sintomi le misure della quarantena con sorveglianza attiva. Si invita tutti a stare tranquilli, a mantenere la calma, contattando il proprio medico di base in caso di sintomi evidenti, evitando spostamenti e contatti.

E’ buona norma e scelta responsabile, nel dubbio motivato, di essere stati in contatto con persone o luoghi dove si sono sviluppati focolai, mettersi in isolamento volontario”.

Il post di Antonello Perra