In via Puccini a Cagliari, diversi pezzi di calcinaccio sono caduti da un palazzo all’altezza del numero 44, causando diversi disagi al traffico automobilistico.

Sul posto la Polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e per regolare il traffico, inizialmente deviato verso via dei Catalani. La strada è stata riaperta.

Anche viale Diaz è stata temporaneamente chiusa al traffico (ma già riaperta) a causa di un palo che stava per cadere sopra la carreggiata.

Inoltre, verrà sostituito un tombino, situato in viale Diaz direzione Poetto e ripulita dal fango tutta la corsia bus.