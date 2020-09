I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Sardegna scendono in piazza per spiegare le ragioni del sì circa il Referendum costituzionale che si terrà il 20 e il 21 settembre sul taglio del numero dei parlamentari.

Ognuno dei consiglieri lo farà nella propria città di appartenenza: la capogruppo Desirè Manca a Sassari dalle 10 alle 14 in piazza Emiciclo Garibaldi, Michele Ciusa a Cagliari dalle 17.30 in poi, Alessandro Solinas a Oristano in piazza Roma dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, Roberto Li Gioi in piazza Margherita a Olbia dalle 10 alle 18.

“Spiegheremo ai cittadini perché è necessario votare sì – dichiarano i consiglieri – è una riforma di cambiamento che lascia invariata la rappresentanza, senza toccare gli equilibri della Costituzione, come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi, entrambe bocciate dai cittadini”. L’occasione sarà anche buona – continuano – “per raccontare le tante leggi approvate e le iniziative di risparmio di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle, che ricordiamo, ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro”.

Infine: “Da circa trent’anni si sente parlare della necessità di riduzione del numero dei parlamentari, ma soltanto il M5s poteva riuscire a portare avanti questo obiettivo: il momento è epocale, non possiamo perdere questa occasione”.