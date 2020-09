Buona nuove dall’Arst per i viaggiatori sardi: la società ha confermato che i titolari di un abbonamento valido per lo scorso mese di Marzo, hanno diritto al rimborso per la parte di abbonamento non utilizzata a causa del lockdown adottato per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il rimborso di cui sopra avrà luogo non appena saranno rese note le disposizioni attuative in corso di emanazione da parte della Regione Sardegna e che saranno immediatamente rese note sul sito internet: CLICCA QUI per accedere alla pagina web.

In alternativa alla procedura di rimborso, per venire incontro alle esigenze dei propri abbonati, Arst concede la possibilità di viaggiare con l’abbonamento di Marzo, anche nel corrente mese, fino al 30 Settembre (e non oltre).