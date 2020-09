Lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, che lunedì 14 settembre partirà alla volta di Auckland in Nuova Zelanda, e il presidente dell’Autoritá portuale, Massimo Deiana, hanno voluto brindare insieme alla stampa per i saluti. “Puntiamo alla vittoria perché questo premierebbe i nostri sforzi, quelli degli sponsor e Cagliari che ci ha adottato – ha detto Sirena – Non faccio fatica a dire che per me e per noi Cagliari è una delle città più belle del mondo. Io stesso mi sono trasferito qui. Gli avversari? Da quello che sappiamo, noi possiamo giocarcela davvero con tutti”.

L’arrivederci è stato accompagnato da una mostra a cielo aperto al molo Ichnusa sula storia di Luna Rossa.

La partenza avverrà forse con una punta di rammarico, quello di non aver potuto disputare ad aprile le World series a Cagliari a causa dell’emergenza Covid. “Luna Rossa qui ha trovato sole, vento, una bella città. Ma ha anche dato tanto – ha sottolineato Deiana – con Cagliari si è creato un grande rapporto di affetto e di stima”.