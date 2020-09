I Kreator, storica band thrash metal proveniente da Essen in Germania ha annunciato di essere tornata in studio per registrare nuova musica.

L’uscita del nuovo album è prevista nel 2021, quando hanno programmato anche un tour europeo per i mesi estivi.

Come riporta il post pubblicato sui social dal frontman e leader Mille Petrozza, la band negli ultimi due mesi ha composto i nuovi brani e ora sono in corso le registrazioni delle parti vocali.

I Kreator sono considerati, fino dagli anni ottanta come una band thrash metal con sonorità più violente anche per l’influenza di band come Venom, Slayer e Metallica.

Assieme ai connazionali Destruction e Sodom vengono solitamente definiti dai fan come la triade del thrash teutonico.

Nel giugno del 2005 hanno suonato a Casablanca davanti a ventimila persone, diventando il primo gruppo metal straniero a suonare in Marocco.