Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato Unes per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto SA75-22620 e la data di scadenza 22/09/2020.

Il salmone affumicato richiamato è stato prodotto per Unes Maxi Spa da Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona (AG). Il provvedimento è molto probabilmente collegato al precedente richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio Primia, sempre per presenza di Listeria, prodotto nello stesso stabilimento.

Fonte: Sportello dei Diritti