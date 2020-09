Un 32enne di Monastir è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente. Ieri mentre percorreva viale Europa a Monastir, il giovane ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un’altra macchina condotta da una donna di 41 anni.

Il 32enne non si è fermato per soccorrerla e controllare gli eventuali danni, allontanandosi dalla zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per individuare il ‘pirata’.

L’uomo è stato rintracciato nel giro di poche ore: aveva parcheggiato l’auto vistosamente danneggiata in aperta campagna vicino al suo ovile.