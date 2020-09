Tre slot machine irregolari sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Cagliari e Oristano in un circolo privato di Assemini. Le tre ‘macchinette’ non erano conformi a quanto previsto dalla normativa ed erano sprovviste di qualsiasi autorizzazione. Il titolare del circolo adesso dovrà pagare multe che potranno raggiungere anche i cinquantamila euro per ogni singolo videopoker irregolare. I controlli dei funzionari dei Monopoli proseguiranno anche nelle prossime settimane.