La nuova avventura editoriale dell’ex proprietario de la Repubblica, Carlo De Benedetti si chiama “Domani” e sarà un quotidiano che debutterà martedì 15 settembre, sarà di sinistra e progressista, una sorta di Repubblica-bis.

Il 4 maggio 2020, in pieno Covid e a 85 anni, De Benedetti ha costituito a Torino la società “Editoriale Domani Spa” con un capitale di 10 milioni per lanciare il suo nuovo quotidiano di sinistra. Presidente della società è Luigi Zanda, ex tesoriere del Pd.