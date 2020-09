A Oristano oggi si registrano tre nuovi casi di positività al Covid-19.

“Si tratta di tre soggetti non collegati tra loro che hanno avuto contatti con altre persone già positive – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -. Uno è riferibile agli uffici del giudice di pace, che per questo motivo sono stati chiusi fino a data da destinarsi, e uno entrato in contatto con uno dei dipendenti della Fondazione Oristano. Il terzo è un giovane che ha avuto contatti con una persona residente in un centro della provincia la cui positività era stata accertata qualche giorno fa. Le condizioni dei tre non destano preoccupazioni. Tutti sono in isolamento domiciliare. Una delle persone risultate positive al Covid-19 nelle scorse settimane, invece, è stata ricoverata all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari per le cure del caso”.