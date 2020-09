“Il Comitato Sanità Bene Comune comunica alla popolazione che a seguito di esami effettuati ieri, è stata riscontrata la positività al COVID19 in un soggetto impiegato all’Ospedale San Giuseppe”, lo afferma in una nota il Comitato.

“Ciò ha causato l’applicazione di immediate misure di precauzione, prevenzione e controllo da parte delle autorità sanitarie, per tali ragioni alcuni servizi ospedalieri saranno sospesi per il tempo strettamente necessario alle verifiche e sanificazioni previste dai protocolli vigenti – prosegue la nota del Comitato – sappiamo che l’Azienda ha programmato l’immediata tamponatura del personale sanitario, misura richiesta più volte senza esito nel recentissimo passato”.ù

“Ci auguriamo che quelle attenzioni tanto richieste, che appaiono oggi quanto mai attuali e pertinenti, non siano più rinviate, ma vengano estese ed applicate, il nostro Sistema Sanitario è chiamato dunque ad una sfida difficile ma necessaria: garantire la sanità ordinaria e la sicurezza nelle scuole attraverso le misure risultati efficaci altrove nello spegnimento dei focolai, ma che in Sardegna faticano ad essere messe a sistema con velocità, costanza e puntualità – scrive ancora il Comitato – con l’auspicio profondo che la situazione torni presto alla normalità, invitiamo tutti i cittadini a vivere questa inedita e delicata fase della nostra vita comunitaria con grande responsabilità e compattezza”.