Con una comunicazione ufficiale, Alessandro Pireddu Sindaco di Senorbì ha annunciato tre casi di positività al Covid-19 a Senorbì.

Informando la popolazione che le persone interessate stanno bene e sono in isolamento, l’ATS sta monitorando la situazione allo scopo di prevenire e interrompere l’eventuale catena di contagio, sono in corso tutte le verifiche per ricostruire la rete di contatti stretti avuti dalle persone positive, predisponendo a tutela di tutti pur in assenza di sintomi le misure della quarantena con sorveglianza attiva.

“Si invita tutti a stare TRANQUILLI, a mantenere la calma, contattando il proprio medico di base in caso di sintomi evidenti, evitando spostamenti e contatti”, scrive il Sindaco.