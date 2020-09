Intervento della squadra di Olbia dei Vigili del fuoco di Sassari, a seguito di una richiesta d’intervento giunta alla sala operativa, intorno alle 03:05, per l’incendio di un’autovettura nella città di Olbia, in via Cavalcanti.

Gli operatori dei Vvf sono riusciti a limitare i danni alla sola parte posteriore dell’auto. Le fiamme si sono concentrate solo sulla ruota posteriore sinistra, sotto il serbatoio.

Vista la posizione in cui è divampato il rogo, i pompieri escludono che la causa vada ricercata nell’auto accensione o in un corto circuito. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della compagnia di Olbia.