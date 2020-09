Prosegue il maltempo sulla Sardegna con possibili piogge e temporali che sono in atto sulla parte settentrionale dell’Isola e sulle coste sud-orientali.

L’aria ciclonica continuerà a interessare la Sardegna per almeno 48 ore e saranno possibili temporali localmente di forte intensità, in particolare sui settori a ridosso delle coste orientali e durante le ore più calde nelle zone interne come eventi estremi.

Questa mattina una supercella ha interessato la costa nord orientale tra le Bocche di Bonifacio e Santa Teresa di Gallura.