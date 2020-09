Smaltita la delusione per la prima “stecca” stagionale nel quarto round del girone D di Supercoppa, con la Happy Casa Brindisi che si è presa la rivincita ad appena 48 ore dal primo scontro diretto, la Dinamo Banco di Sardegna stasera alle 17 torna in campo contro la Virtus Roma. Sul parquet del Geovillage di Olbia l’obiettivo di coach Gianmarco Pozzecco è la vittoria, unico risultato che consentirebbe di conservare solide possibilità di arrivare in testa alla fine degli incontri del raggruppamento.

Sinora Roma ha rimediato quattro sconfitte in altrettante partite e continua a viaggiare a ranghi ridottissimi, ma il capitano Jack Devecchi e i suoi compagni non vogliono dare niente di scontato e alle 21 intendono mettersi comodi a guardare lo scontro diretto tra Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi, entrambe ancora in corsa per il primato che vale un biglietto per Bologna.

È lì che dal 18 al 20 settembre alla Segafredo Arena andrà in scena la Final Four, di cui è già sicura protagonista la Armani Exchange Olimpia Milano, dominatrice del gruppo A, mentre nei gironi B e C è testa a testa tra Virtus Bologna e Reggio Emilia e tra Venezia e Trieste. Tre sere fa la Dinamo ha scontato un po’ di fatica, dovuta alle prolungate assenze dei vari Tillman, Gandini, Treier e Gentile, ma il gruppo appare in costante crescita e si vede già la mano dell’allenatore goriziano. La Supercoppa resta un obiettivo della società, perciò oggi è ammessa solo la vittoria.