Dopo 5 anni il Capitano Massimo Meloni ha lasciato la Compagnia di Ottana per andare ad assumere il Comando della Compagnia Carabinieri di San Vito in provincia di Cagliari. In questi anni sotto il profilo della polizia giudiziaria, sotto la sua guida i suoi militari hanno raggiunto importanti risultati in indagini che hanno riguardato vari settori, dalla pubblica amministrazione allo spaccio di stupefacenti ed ai reati contro la persona incrementando fortemente la presenza sul territorio.

Tra le tante si ricordano le indagini che hanno interessato il Consorzio Industriale di Nuoro, l’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti Cicci Puppu di quest’anno che ha consentito di disarticolare una banda che operava, oltre che nella giurisdizione della Compagnia di Ottana, in Baronia ed altri comuni del Nuorese, la scoperta di diverse grandi piantagioni di marijuana nei comuni di Bolotana ed Orani con la contestuale assicurazione dei responsabili all’Autorità Giudiziaria e i recenti arresti per un tentato omicidio perpetrato ai danni di un allevatore in Orani. Al Comando della Compagnia di Ottana subentrerà il Cap. Gianluigi Carriero proveniente dalla Compagnia di Adria in Veneto.