“Arrivano altre news dall’Agenzia per la Tutela della Salute e questa volta hanno sapore agrodolce. Andando con ordine, si registrano altri 2 casi di positività al Coronavirus sul nostro territorio, che non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero e trascorreranno quindi questo periodo isolati nel proprio domicilio, sebbene ovviamente tenuti sotto osservazione dall’ATS”, a comunicarlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas.

“Per contro, e passando ora al ‘dolce’, abbiamo anche 3 concittadini che hanno sconfitto il virus ed escono quindi dalla lista dei positivi quartesi, che a questo punto, ricapitolando, conta in totale 33 persone positive, di cui 3 che combattono la loro battaglia in ospedale. Il virus non è ancora battuto e dobbiamo trovare le soluzioni migliori per non rinunciare alle nostre abitudini usando le opportune misure anti-contagio”, prosegue il primo cittadino della cittadina dell’hinterland Cagliaritano.

“E le norme, a Quartu e in tutta la Sardegna, da oggi sono un po’ più restrittive: il Presidente della Regione Solinas ha infatti firmato una nuova ordinanza che obbliga all’uso della mascherina h24, sia al chiuso che all’aperto, quando non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Inoltre per venire in Sardegna sarà necessario certificare la negatività al virus a seguito di tampone o test sierologico fatto a non più di 48 ore dalla partenza”, conclude Delunas.